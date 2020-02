Rizzotto, come l’ex deputato leghista incassava soldi pubblici: “Servivano per donna delle pulizie” (Di venerdì 7 febbraio 2020) I soldi di cui Tony Rizzotto, primo esponente della Lega a essere stato eletto nel Parlamento siciliano, si è indebitamente appropriato ai danni di un ente per disabili, sarebbero stati utilizzati per pagare (in nero) la donna delle pulizie e le spese condominiali della sede dell'istituto. Lo avrebbe raccontato lo stesso Rizzotto agli inquirenti, i quali hanno sentito anche la donna, la responsabile amministrativa, che ha denunciato i movimenti di denaro sospetti. fanpage

