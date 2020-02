Ripresi i contatti con Voyager 2 (Di sabato 8 febbraio 2020) Ripresi i contatti con Voyager 2 – E’ di nuovo operativa la sonda della Nasa Voyager 2, lanciata nel lontano 1977. Il 25 gennaio avrebbe dovuto eseguire una manovra programmata con la quale compiere una rotazione a 360 gradi per calibrare il suo magnetometro, uno dei cinque strumenti ancora funzionanti. La manovra è purtroppo fallita con l’aggravante che ha lasciato in funzione due sistemi ad alto consumo energetico. Per fortuna, la procedura di attivazione del software di protezione, uno dei sistemi di sicurezza presenti sia su Voyager 1 che su Voyager 2 per la salvaguardia automatica in caso si verifichino circostanze potenzialmente dannose, è avvenuta correttamente, disattivando tutti gli strumenti scientifici a bordo per compensare il deficit energetico. Gestire il consumo di elettricità è fondamentale, le due sonde sono ora a oltre 18,5 miliardi di chilometri dal Sole, ed è ... romadailynews

Agenzia_Ansa : La sonda #Voyager 2 si è risvegliata, ripresi i contatti Dopo guasto che l'aveva silenziata. E' al lavoro da 43 ann… - CorriereQ : La sonda Voyager 2 si è risvegliata, ripresi i contatti - infoitscienza : La sonda Voyager 2 si è risvegliata, ripresi i contatti dalla Nasa -