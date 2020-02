Rinnovo Dybala, Juventus sugli scudi: nuovo contratto da capogiro! (Di venerdì 7 febbraio 2020) Rinnovo Dybala- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Tuttosport” la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere nero su bianco il Rinnovo contrattuale di Dybala con la maglia bianconera. Come riferito dalle ultime indiscrezioni, Paratici starebbe pensando ad un nuovo contratto fino al 2025 da circa 10 milioni di euro annui. Questa la richiesta dell’argentino, richiesta che la Juventus potrebbe decidere di accettare. Rinnovo Dybala, l’argentino al centro del progetto bianconero Nessuna cessione in estate, ma spazio al possibile Rinnovo da cifre shock. 10 milioni di euro netti a stagione fino al 2025. Dybala sarebbe pronto a prolungare il suo matrimonio con la compagine bianconera. Leggi anche: Van Dijk Juventus, Paratici rinuncia al colpo: i motivi Occhio, però, ai forti interessamenti del Tottenham e del Manchester United, ... juvedipendenza

