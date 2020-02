Rinnovo Dybala: contatto tra le parti, ecco la richiesta sull’ingaggio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Rinnovo Dybala: sono iniziati i discorsi per il prolungamento del contratto della Joya. C’è una maxi richiesta per l’ingaggio Dopo essere stati vicinissimi a separarsi nella scorsa estate, la Juve e Paulo Dybala vorrebbero proseguire il loro rapporto. L’argentino è diventato sempre più centrale nello scacchiere di Sarri, tanto da spingere il club a impostare i discorsi per il Rinnovo. Secondo Tuttosport ci sono stati diversi contatti con Jorge Antun, la persona che cura gli interessi di Dybala, e l’idea è di vedersi a marzo per iniziare a impostare il possibile Rinnovo del contratto che scade nel 2022 fino a giugno 2025. L’entourage dell’argentino chiederà anche un ritocco dell’ingaggio: oggi il numero 10 percepisce 7 milioni di euro a stagione e la sua richiesta potrebbe avvicinarsi ai 10. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

forumJuventus : Tempo di rinnovo o di cessione per Dybala. Il suo contratto scade nel 2022, l’argentino aspetta: «Quel che vuol far… - GabCM8 : RT @_Morik92_: @GabCM8 Il rinnovo difficilmente porterà via Dybala dalla Juve. - _Morik92_ : @GabCM8 Il rinnovo difficilmente porterà via Dybala dalla Juve. -