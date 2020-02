Riforma pensioni ultime notizie pensione di garanzia per i giovani: le parole di Roberto Ghiselli della Cgil (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Riforma pensioni è uno dei temi più importanti e tra le proposte dei sindacati c’è quella della pensione di garanzia per i giovani. A parlarne è stato Roberto Ghiselli della Cgil, intervistato da pensioni Per Tutti. Il punto è creare una base per le pensioni dei giovani, i quali hanno carriere discontinue, guadagnano spesso poco e rischiano di arrivare alla pensione in tarda età e con assegni sotto la soglia della povertà. Scopriamo cosa ne pensa dunque il segretario confederale della Cgil, anche in virtù degli importanti incontri tra Governo e sindacati di queste settimane. pensione di garanzia per i giovani: importante pensare a queste generazioni per assegni dignitosi Il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, ha preso parte all’incontro tra Governo e sindacati relativo alla Riforma pensioni. Come sappiamo, il primo tema affrontato è quello ... ultimenotizieflash

CatalfoNunzia : Oggi al @MinLavoro abbiamo avviato il primo dei cinque tavoli di confronto coi sindacati sulla riforma delle pensio… - fabiomorelli75 : RT @AlessandroCere7: 63º giorno di sciopero in #Francia , ma per i Media la situazione è tornata alla normalità. intanto a #Marseille nel… - Annamar35486740 : RT @AlessandroCere7: 63º giorno di sciopero in #Francia , ma per i Media la situazione è tornata alla normalità. intanto a #Marseille nel… -