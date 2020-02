Rifiuti, FdI attacca De Luca ricordando “i 600 milioni dati da Renzi” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – «Un piano che non è mai andato a regime, l’impiantistica non ancora completata e 600 milioni di euro stanziati dal Governo che non sono serviti a cancellare la vergogna delle ecoballe ammassate in varie zone della Campania: in cinque anni di governo De Luca, la Regione non ha fatto che qualche timido passo in avanti nella gestione del ciclo dei Rifiuti, vanificato da tanti passi indietro». Lo afferma Imma Vietri, portavoce provinciale di Salerno di Fratelli d’Italia. «L’inchiesta della Procura di Napoli, che coinvolge anche la Regione, è solo la conferma di ciò che è da anni evidente. Se esistono responsabilità penali sarà la magistratura a stabilirlo ma quelle politiche e amministrative sono sotto gli occhi e sotto il naso di tutti. E se a Napoli l’incapacità politica del sindaco de Magistris si somma a quella della Regione Campania, ancor più ... anteprima24

