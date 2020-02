Ricetta Tiramisù tradizionale morbido e cremoso (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un peccato di gola a cui difficilmente si resiste è il Tiramisù. Uova, caffè, savoiardi, cacao in polvere e mascarpone sono gli ingredienti alla base di questo dolce di origine veneta ormai conosciuto quasi in tutto il mondo. Per non sentirsi troppo in colpa se non sappiamo resistere a questa “voglia”, vi suggeriamo di provare questa variante della Ricetta, più leggera perché con ricotta di mucca, yogurt e senza uova, ma ugualmente un toccasana per l’umore e per le papille gustative! Ingredienti (Per 4 porzioni) Savoiardi: 300 gr Ricotta vaccina: 125 gr Yogurt bianco dolce cremoso: 125 gr Miele di acacia: 30 gr Caffè: 100 ml circa Cacao amaro: 10 gr Preparazione Prendete una ciotola e mettete la ricotta, per evitare i grumi passatela con un colino. Mescolatela con il miele, lo yogurt e la ricotta fino a che non sarà ... velvetgossip

