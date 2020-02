Ricerca, individuato in Italia l’anticorpo per sviluppare nuove terapie per l’Alzheimer (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Abbiamo scoperto in una fase molto precoce della malattia, su topi che non presentavano ancora i segni patologici, un’alterazione nella neurogenesi, cioe’ nella formazione di nuovi neuroni nel cervello adulto. In particolare abbiamo osservato che all’interno delle cellule staminali del cervello, che sono addette a formare i nuovi neuroni, si creano degli aggregati chiamati A-beta oligomeri, ossia i mattoncini che formano la proteina tossica beta Amiloide. Come e’ noto, la beta Amiloide al di fuori dalle cellule crea le placche che sono tipiche della neurodegenerazione Alzheimer”. Lo ha ricordato Raffaella Scardigli, Ricercatrice del Cnr preso la Fondazione EBRI Rita Levi Montalcini durante il Forum HealthScience Brige presso il Centro Studi Americani. “Tramite l’utilizzo dell’anticorpo A13, sviluppato all’EBRI – ha ... ildenaro

ildenaro_it : #Ricerca, individuato in #Italia l’#anticorpo per sviluppare nuove #terapie per l’#Alzheimer - Azzurra54227165 : RT @MallardGio: @gzibordi @ZioKlint L'espressione genica significa che hai il gene ma condizioni ambientali o epigenetiche inibiscono o att… - MallardGio : @gzibordi @ZioKlint L'espressione genica significa che hai il gene ma condizioni ambientali o epigenetiche inibisco… -