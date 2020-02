Resident Evil 8, emergono nuovi leak riguardanti zombie con armature, streghe e l'ambientazione medievale (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il mese scorso abbiamo condiviso i primi dettagli trapelati su Resident Evil 8, che però si sono rivelati in seguito dettagli di una precedente build poi scartata.Ora un sito ha pubblicato nuovi rumor, ma essendo appunto tali, vi suggeriamo di prenderle con le dovute precauzioni. Dato che il gioco è ancora in fase di sviluppo, molte cose potrebbero cambiare. Secondo le ultime indiscrezioni, questo nuovo gioco potrebbe uscire tra due anni. Analogamente al leak precedente, non sappiamo se il gioco sarà chiamato Resident Evil 8 o Resident Evil "qualcosa".La storia si svolgerà in Europa Orientale e vedrà un villaggio e un paesaggio innevato. Sarà presente anche un castello (che sarà più piccolo di quello di Resident Evil 4). Inoltre, sembra che l'ambientazione sarà medievale. Queste nuove informazioni sono simili ai leak passati; tuttavia il gioco potrebbe avere creature simili ai lupi e ... eurogamer

