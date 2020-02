Repubblica: il mercato del Napoli e l’effetto rinascita (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Napoli è finalmente così come lo voleva Gattuso, non nel gioco, dove ci sono ancora tante cose da mettere a posto e forse neanche nel carattere dal momento che ci si è fatti recuperare due gol dalla Sampdoria lunedì sera, ma sicuramente nella tensione. Nel gioco delle coppie che Rino ha detto di volere e apprezzare molto in uno spogliatoio, perché la competizione porta a mantenere alta la concentrazione per cercare di migliorarsi. Ed è quello che il Napoli sta facendo grazie ai nuovi innesti arrivati col il mercato di gennaio, come scrive oggi Repubblica Gli interventi della società sul mercato invernale non sono serviti invece soltanto per anticipare la (inevitabile) rivoluzione di giugno, ma pure per aiutare il nuovo tecnico a scuotere dal loro assurdo torpore gli azzurri, che sono riusciti a uscire finalmente dal tunnel con tre vittorie di fila. L’arrivo dei rinforzi ha avuto ... ilnapolista

