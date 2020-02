Repubblica: Gattuso ha messo Demme al centro del progetto del Napoli (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gattuso in 50 giorni è riuscito a cambiare il volto del Napoli, l’inserimento dei nuovi acquisti, alcuni dei quali fortemente sponsorizzati dal tecnico, ha portato nuova linfa alla squadra e ristabilito gli equilibri di gioco innanzitutto con l’inserimento in pianta stabile tra i titolari di Diego Demme, subito decisivo. Molto utile – pure se un po’ più graduale – è stato anche l’inserimento di Stanislav Lobotka, che però sta già scalando a sua volta le gerarchie in mezzo al campo, pur non essendo ancora al top della condizione fisica. L’ora di Matteo Politano scatterà invece quasi certamente domenica con il Lecce, dopo il debutto part time dell’attaccante nel gran finale della sfida contro la Samp. Demme è dunque il perno del Napoli di Gattuso, non solo dal punto di vista del gioco, perché dà quella stabilità e quell’ordine alla squadra che il tecnico ... ilnapolista

napolista : Repubblica: #Gattuso ha messo #Demme al centro del progetto del #Napoli L’inserimento in pianta stabile tra i tito… - tuttonapoli : Repubblica - Il ko con la Fiorentina gara chiave: lì è nato il nuovo Napoli di Gattuso - infoitsport : REPUBBLICA - Mertens può essere l'asso nella manica di Gattuso. Vuole mettere pressione ai titolari -