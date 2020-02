Red Dead Redemption 2 ha distribuito 29 milioni di copie in tutto il mondo. GTA 5 a quota 120 milioni di copie (Di venerdì 7 febbraio 2020) Recentemente Rockstar Games ha subito un duro colpo, con il suo co-fondatore, Dan Houser, che lascerà l'azienda a marzo. Questo potrebbe portare con sé delle conseguenze in futuro, ma attualmente le pubblicazioni principali dell'azienda godono ancora di forti vendite.Durante il recente report finanziario trimestrale, la casa madre di Rockstar, Take-Two, ha annunciato che Red Dead Redemption 2 ha distribuito 29 milioni di unità in tutto il mondo, con le vendite che hanno subito una spinta dopo l'uscita su PC. Nel frattempo, l'immortale Grand Theft Auto 5 ha distribuito oltre 120 milioni di unità in tutto il mondo. Leggi altro... eurogamer

