Quella battaglia ideologica per l’America Latina

I paesi membri dell'Organizzazione degli Stati Americani (Oea per la sigla in spagnolo) sceglieranno il 20 marzo il prossimo segretario generale. Le convulsioni sociali e politiche che attraversano il continente, alle quali si aggiungono le pressioni degli Stati Uniti su Venezuela, Bolivia, e Nicaragua, e ancora in materia di migrazioni, fanno di queste elezioni il teatro di una battaglia ideologica. Il mandato del segretario generale della Oea è quinquennale. Al momento, sono state annunciate tre candidature e un anticipo di campagna ha già avuto inizio. Il contestato leader in carica, l'uruguayano Luis Almagro, è intenzionato a replicare. Gli si oppongono María Fernanda Espinosa, ecuadoriana, ex ministra della difesa, e poi degli affari esteri, di Rafael Correa, e il veterano diplomatico peruviano Hugo de Zela. Questi dovranno ottenere l'avvallo di almeno 18 paesi su 34.

