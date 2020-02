Quel diamante sfocato è la prima stella di Cheops (Di venerdì 7 febbraio 2020) Questa che vedete qui a fianco è Hd 70843, una stella a circa 150 anni luce, nella costellazione del Cancro. È la prima immagine astronomica acquisita dal telescopio spaziale Cheops, il “misura-pianeti” dell’Esa. E sì, potete dirlo senza timore, non si offende nessuno, anche se la missione ci è costata circa 100 milioni di euro: è sfocata. Non è un errore, non è un problema, non ci sarà bisogno di un intervento di riparazione come avvenne per il telescopio spaziale Hubble: questa volta è volutamente sfocata – o meglio, defocused, come la definiscono gli astronomi. Questo perché lo scopo di Cheops non è compilare un bell’album di fotografie suggestive di stelle e pianeti, bensì calcolare l’esatto diametro di esopianeti già conosciuti. Per riuscirci deve misurare – con estrema precisione – la quantità di luce che riceviamo da ogni stella quando il pianeta del quale si vuole prendere ... meteoweb.eu

