Quartararo il più veloce nei primi test di Sepang (Di sabato 8 febbraio 2020) Fabio Quartararo fa segnare il miglior tempo nella prima giornata di test a Sepang. Il pilota francese, in sella alla Yamaha del team Petronas SRT, e' il piu' veloce in 1'58"945, precedendo di 51 millesimi il compagno di squadra Franco Mordidelli. Piu' staccati tutti gli altri, a partire da Alex Rins su Suzuki a due decimi e mezzo mentre Valentino Rossi non fa meglio del decimo tempo, a 0"624 da Quartararo. ilfogliettone

