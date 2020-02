Psicosi Coronavirus, il padre del bambino aggredito a Bologna: “Era spaventato” (Di venerdì 7 febbraio 2020) "All'inizio non voleva dire nulla, è molto timido e riservato" spiega l'uomo, da oltre vent'anni in Italia. "Mia moglie è ancora scossa, grazie al sindaco per la solidarietà e per aver raccontato l'accaduto. Sul virus troppe notizie gonfiate, non si può fare finta di niente, ma tutto questo non ha senso". fanpage

