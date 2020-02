Processo Vannini, oggi la sentenza della Cassazione. Mamma Marina: “Spero nella giustizia” (Di venerdì 7 febbraio 2020) C'è grande attesa per la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che oggi si esprimerà sulla condanna della famiglia Ciontoli per l'omicidio del ventenne di Cerveteri ucciso cinque da un colpo di pistola. I genitori di Marco non rilasciano dichiarazioni al riguardo. Mamma Marina: "Spero nella giustizia". fanpage

dormotroppo : Oggi c’è la sentenza di Cassazione sul caso #Vannini. Mamma Marina e papà Valerio il mio cuore e i miei pensieri so… - tavano_anna : RT @sonoleventi: Questa sera in primo piano il #deragliamento nel Lodigiano. Parleremo di giustizia con Davigo e della situazione del salar… - antiglio : RT @lodevodire: #marcovannini #noveracconta avvocato dei Vannini però..lei è troppo una brava persona eh...per sto processo ci vorrebbe un… -