Processo su ‘ndrangheta stragista, il boss mafioso Graviano: «Berlusconi mi chiese aiuto in Sicilia, ci siamo visti tre volte a Milano» (Di venerdì 7 febbraio 2020) «Ho incontrato tre volte a Milano Silvio Berlusconi mentre ero latitane», dice il boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano, già condannato all’ergastolo, deponendo in videoconferenza nel Processo «’ndrangheta stragista», in cui è imputato, in corso di svolgimento a Reggio Calabria. E da Berlusconi, Graviano dice di aver ricevuto una richiesta di aiuto elettorale in Sicilia, prima di scendere in campo, salvo poi “tradire” la mafia «Berlusconi sapeva come mi chiamavo – dice il boss – E sapeva che ero latitante da dieci anni. Alla riunione ha partecipato anche mio cugino Salvo e con Berlusconi c’erano persone che non conoscevo. Dovevamo discutere dell’ingresso di alcuni soci nelle società immobiliari di Berlusconi. Verso la fine del 1993 – ha detto Graviano – si tenne una riunione a Milano 3, per regolarizzare questa situazione. Siccome ... open.online

