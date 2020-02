Probabili formazioni Roma Bologna/ Quote: il duello Pau Lopez vs Palacio (Serie A) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Probabili formazioni Roma Bologna: le Quote del match e le scelte dei due allenatori per la partita dello stadio Olimpico, valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A. ilsussidiario

SkySport : Verona-Juventus, le probabili formazioni - UgoBaroni : RT @SkySport: Pioli prova un Milan inedito per il derby. VIDEO - UgoBaroni : RT @SkySport: Le probabili formazioni di Parma-Lazio -