Primo caso Coronavirus in Italia. Il Ministero della Salute conferma (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’Istituto Superiore di Sanità ha comunicato alla task-force del Ministero della Salute “l’esito positivo del test di conferma su uno dei rimpatriati da Wuhan e messo in quarantena nella città militare della Cecchignola”. E’ il Primo caso in Italia. Allarme a Roma e in tutta Italia: c’è il Primo caso di Coronavirus accertato e confermato … L'articolo Primo caso Coronavirus in Italia. Il Ministero della Salute conferma proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

