Primarie Usa, «Yes, Pete can». L’arte retorica di Pete Buttigieg, il “nuovo Obama” – Il Video (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alla fine il Sindaco Pete ha vinto di una virgola in Iowa: il 26,2% dei voti contro il 26,1% di Bernie Sanders, che però si è aggiudicato il voto popolare con uno scarto di circa duemila voti. Ad entrambi andranno 11 delegati: una frazione pressoché irrilevante dei quasi quattromila in palio, a cui spetta il compito di nominare il candidato democratico e probabile sfidante di Donald Trump alle presidenziali di novembre. Una sconfitta per l’intero partito, certo, messo in ridicolo a causa dei ritardi nel conteggio dei voti. Il responsabile dei dem in Iowa non ha esitato ad ammetterlo e i repubblicani non si sono esimati dal sottolinearlo. Colpa delle app create ad hoc proprio per contare i voti (problemi “di programmazione” e anche una scarsa preparazione da parte degli organizzatori, alcuni dei quali non sapevano usarle). In ogni caso, si tratta di un risultato ... open.online

Capezzone : Su @atlanticomag il professor Marsonet sui dem USA allo sbando - MediasetTgcom24 : Usa 2020, primarie dem: in Iowa Buttigieg vince di un soffio #PeteButtigieg - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. #Coronavirus.… -