Primarie Dem, Iowa: Buttigieg vince col 26,2%, contro il 26,1% di Sanders. Terza Warren, solo quarto Biden (Di venerdì 7 febbraio 2020) Pete Buttigieg ha vinto per un soffio i caucus dell’Iowa, primo voto delle Primarie del Partito Democratico. Battuto Sanders, per lo 0,1%! Iowa – Pete Buttigieg ha vinto i caucus dell’Iowa. Dopo la figuraccia causata dal malfunzionamento dell’app di voto, sono finalmente terminati gli scrutini manuali dei caucus democratici. Buttigieg batte Sanders di un soffio L’ex sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, ha vinto con un lievissimo vantaggio sul senatore Bernie Sanders: 26,2% contro il 26,1% delle preferenze. Terza la senatrice senatrice Elizabeth Warren con il 18%, seguita dall’ex vicepresidente Joe Biden col 15,8%. Quinta la senatrice Amy Klobuchar col 12,3%. “E’ una notizia fantastica“, ha commentato Buttigieg. I candidati hanno tempo sino alle 12 locali (le 19 in Italia) di oggi per chiedere il riconteggio. E ciò è ... newsmondo

Capezzone : Su @atlanticomag il professor Marsonet sui dem USA allo sbando - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. #Coronavirus.… - NewsMondo1 : Primarie Dem, Iowa: Buttigieg vince col 26,2%, contro il 26,1% di Sanders. Terza Warren, solo quarto Biden… -