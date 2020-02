Prezzi benzina, diesel e gpl: secondo giorno di stabilità (Di venerdì 7 febbraio 2020) secondo giorno di calma sulla rete carburanti italiana, dopo il giro di ribassi di inizio febbraio: oggi le compagnie non sono intervenute sui Prezzi raccomandati. Sul territorio si continuano a registrare ribassi conseguenti ai recenti interventi delle compagnie. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,566 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,565 a 1,583 euro/litro (no logo 1,554). Il prezzo medio praticato del diesel è invece a 1,457 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,455 a 1,475 euro/litro (no logo 1,443).L'articolo Prezzi benzina, diesel e gpl: secondo giorno di stabilità Meteo Web. meteoweb.eu

infoiteconomia : Effetto Coronavirus scendono i prezzi di benzina e diesel - Mikegalax : Benzina, prezzi in calo nei prossimi giorni - lillydessi : Prezzi Benzina, come funziona l'app per trovare i distributori più convenienti -