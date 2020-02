Previsioni Meteo Toscana: possibili piogge da domenica (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino all’11 febbraio. Oggi sereno o poco nuvoloso. In serata modesti addensamenti di tipo basso potranno interessare il litorale settentrionale e in parte le pianure del nord della regione. Venti: deboli occidentali o di direzione variabile. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve aumento in particolare sulle zone montuose e collinari. Sono attese massime intorno ai 13-15 gradi in pianura. Domani sereno o poco nuvoloso salvo locali nubi basse sulle zone settentrionali. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità alta e stratificata a partire dal mare. Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi di Scirocco su costa e Arcipelago. Mari: poco mossi. Temperature: minime stazionarie ... meteoweb.eu

CittadinidiTwtt : RT @CasalecchioNews: Buona giornata! Oggi secondo i dati del #meteo di @ArpaER il cielo sarà sereno per tutta il giorno con temperatura ma… - MailSecured : Previsioni Meteo, ultime ore di freddo: da domani temperature in forte aumento, la prossima settimana di n ... - Meteo Web... - ReggioPress : Reggio Emilia, le previsioni meteo per sabato 8 febbraio 2020 -