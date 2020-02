Previsioni Meteo Marzo 2020, la tendenza stagionale: rischio Burian con una clamorosa rivincita dell’Inverno (Di sabato 8 febbraio 2020) Previsioni Meteo Marzo 2020 – Certo in pochi, oramai, scommetterebbero in un riscatto invernale dopo una prima parte di stagione che ha visto un anticiclone pressoché dominante dal suo inizio. Complice anche il convincimento, piuttosto diffuso, che se non fa inverno a dicembre e gennaio, oramai sia tutto finito, è verosimile che l’idea di primavera inizi già a fantasticare nelle menti di molti. E probabilmente a rendere più realistica l’idea, potrebbe essere un sussulto subtropicale previsto tra non molti giorni, ossia appena dopo metà mese, un sussulto di quelli che potrebbe per davvero far impennare la colonnina di mercurio e portarla a valori più che primaverili per un bel po’ di giorni. Nonostante tutto, noi siamo più cauti nel decretare la fine della stagione invernale e abbiamo le nostre ragioni. Intanto l’analisi dei consueti indici predittivi ... meteoweb.eu

