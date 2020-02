Previsioni Meteo Aeronautica Militare, nelle prossime settimane prosegue il dominio dell’anticiclone: temperature sopra media e scarse precipitazioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il mese di febbraio ha avuto inizio shock in quasi tutta Europa, con temperature quasi primaverili. Non ha fatto eccezione l’Italia, che però ha visto una veloce ondata di freddo tra 5 e 6 febbraio, che ha portato temperature più consone al periodo e neve sulle Alpi e al Centro-Sud. Per le prossime settimane, però, il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare vede ancora dominare l’anticiclone, che dovrebbe garantire temperature oltre la media e scarse precipitazioni, anche se intorno a metà mese potrebbe verificarsi una nuova ondata di freddo. Le Previsioni dal 10 febbraio all’8 marzo. 10 – 16 Febbraio 2020 Per metà mese si preannuncia un flusso zonale abbastanza pronunciato a lieve curvatura anticiclonica, specie sul settore centrosettentrionale, determinando quasi ovunque medie precipitative al di sotto dei valori del periodo, mentre le temperature torneranno a ... meteoweb.eu

SkyTG24 : Meteo a #Milano: le previsioni del 7 febbraio - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni #meteo per oggi - Vivodisogniebas : RT @remeteo: #METEO #WEEKEND: fine settimana soleggiato. Possibile gran vento lunedì per il passaggio di una perturbazione a Nord dell'arco… -