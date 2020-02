Prescrizione, Renzi conferma il no all’accordo e accusa il Pd: «Cede al populismo dei 5 Stelle» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il compromesso raggiunto lo considera un passo avanti, ma comunque insufficiente perché ci sia anche l’ok di Italia viva. Matteo Renzi, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, conferma il suo no all’accordo sulla Prescrizione e accusa il Pd: «Sulla giustizia Cede al populismo del Movimento 5 Stelle». «Sulla giustizia bisogna trovare un punto di accordo tra tutti. Se non vogliono, il Parlamento deve scegliere fra la legge Bonafede-Salvini e quella di Orlando-Gentiloni. Io sto con i secondi, il Partito democratico sta con il Movimento 5 stelle», dice Renzi. «Il compromesso tra M5s, Pd e Leu mantiene un principio giustizialista che non condivido», continua il leader di Italia viva. Nella serata di ieri, 6 febbraio, dopo una lunga riunione, è stato infatti trovato un accordo di massima tra i partiti di maggioranza sul cosiddetto “lodo Conte bis” che ha ... open.online

