Prescrizione, maggioranza spaccata: accordo tra Pd-M5s senza Italia Viva (Di venerdì 7 febbraio 2020) La maggioranza ha trovato un’intesa, ma dal vertice della serata di giovedì 6 febbraio è uscito un governo spaccato. Infatti, sulla Prescrizione c’è l’accordo tra Pd, M5s e LeU, mentre Italia Viva di Matteo Renzi di smarca dalle due forze politiche guidanti l’esecutivo. A comunicare l’esito dell’incontro è stato proprio Alfonso Bonafede, che non si risparmia le critiche verso Italia Viva. Il ministro ha anche spiegato che per lunedì prossimo si terrà un Consiglio dei Ministri volto all’approvazione delle riforma della giustizia che include al suo interno anche il nodo Prescrizione. Prescrizione, accordo Pd-M5s La maggioranza di governo si spacca sul tema Prescrizione: mentre Pd, M5s e LeU hanno raggiunto un accordo, infatti, Renzi si oppone. Un vertice durato circa un’ora e mezza nel quale Italia Viva si è staccata completamente dalla ... notizie

