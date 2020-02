Prescrizione, governo ancora spaccato. Accordo M5s, Pd e Leu. Iv si defila (Di venerdì 7 febbraio 2020) E' bastata un'ora e mezza per mettere in chiaro tutte le differenze all'interno della maggioranza sul tema della Prescrizione. Una maggioranza spaccata sul "lodo Conte bis". M5s, Pd e Leu hanno siglato un Accordo che fa scattare il blocco della Prescrizione dopo la condanna in primo grado e lo fa diventare definitivo dopo una seconda condanna in Appello. Italia Viva però ha votato contro avvisando gli alleati che non sosterrà questa mediazione e "nel momento in cui andremo in Parlamento si prenderà le sue responsabilità" commenta del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al termine del vertice. "Da parte mia non c'è stata alcuna rigidità - aggiunge il ministro -. Viene il momento in cui dal mio punto di vista si deve accettare che ci sono tre forze politiche che hanno accettato l'Accordo e una no. E non si dica che non c'è stato dialogo o coinvolgimento, credo che siamo all'ottavo ... ilfogliettone

