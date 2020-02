Prescrizione: Davigo, ha preso il posto dell’amnistia (Di venerdì 7 febbraio 2020) In Italia viene proposto un numero di impugnazioni che non ha equivalente in altri Paesi, perché in altri Paesi ci sono sistemi di deterrenza che scoraggiano i ricorsi, ha detto Davigo firenzepost

NicolaMorra63 : L'abolizione del divieto di 'reformatio in peius', come suggerisce #Davigo, ridurrebbe di molto il contenzioso favo… - petergomezblog : Anno giudiziario, Davigo parla a Milano e gli avvocati lasciano l’aula. Presidente corte d’Appello: ‘Stop prescrizi… - fattoquotidiano : Anno giudiziario - I penalisti se ne vanno per protesta, l’ex pm di Mani pulite attacca le spartizioni correntizie… -