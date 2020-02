Prescrizione: Conte, ‘giustizialista o garantista? No contrapposizioni manichee’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Non chiedetemi se sono garantista o se sono giustizialista. Queste contrapposizioni manichee vanno bene per i titoli dei giornali. Già come avvocato e come professore di diritto, queste visioni semplificatrici affidate alle ideologie degli ‘ismi’ non mi sono mai piaciute. Anche adesso che sono Presidente del Consiglio continuo a pensarla allo stesso modo. Ai cittadini non interessano le formule astratte, gli schieramenti pregiudiziali. Ai cittadini interessa che il ‘sistema giustizia” offra un servizio efficiente, adeguato, giusto”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte in un lungo post su Facebook in cui torna sulla riforma del penale e della Prescrizione che ieri ha visto spaccarsi la maggioranza: da un lato M5S, Pd e Leu, dall’altra Iv.“Stiamo lavorando per accelerarne i tempi – sottolinea il ... calcioweb.eu

