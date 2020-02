Prescrizione, Bonafede replica a Renzi: "Italiani non hanno bisogno di risse" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alfonso Bonafede risponde a Matteo Renzi a distanza di qualche ora dalle dichiarazioni del leader di Italia Viva a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. "Su certe cose chiaramente ci sarà sempre qualcuno che non sarà contento, però se cominciamo a dire 'ma io ho i voti in Parlamento', anche il 5 Stelle ha i voti in Parlamento, come il Pd e come Leu, non è che ogni volta possiamo far valere un diritto di veto, è questo che secondo me è sbagliato. Dopodiché - ha sottolineato il ministro della Giustizia - io rispetto le opinioni di tutti: ripeto, mi dispiace che i toni vengono alzati, perché i cittadini Italiani non hanno bisogno di risse politiche, e io continuo ad essere aperto al confronto".Renzi ha ribadito senza mezzi termini che il suo partito non voterà la riforma della Prescrizione nonostante l’accordo tra gli altri partiti di maggioranza. I numeri di Italia Viva sono decisivi per ... blogo

