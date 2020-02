Prescrizione, Bonafede: “Renzi vota contro? Toni usati per creare rissa, sbagliato far valere sorta di diritto di veto” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Matteo Renzi ha detto di non voler votare l’accordo sulla Prescrizione? Sono Toni usati per creare una rissa politica, ritengo sbagliato che una forza di maggioranza faccia valere una sorta di diritto di veto”. A dirlo, a Firenze, dopo il vertice sulla Prescrizione di ieri sera, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. L'articolo Prescrizione, Bonafede: “Renzi vota contro? Toni usati per creare rissa, sbagliato far valere sorta di diritto di veto” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

CarloCalenda : Mi pare molto chiaro. Con la norma Bonafede sulla #prescrizione il cittadino paga il conto di un’inefficienza dello… - AndreaOrlandosp : Se ho capito bene con l’interruzione della prescrizione al secondo grado di giudizio Bonafede ha rinunciato all’80%… - davidefaraone : Caro #Bonafede, non è #Salvini che scrive i testi a noi, sei tu che hai scritto la legge sull’abolizione della… -