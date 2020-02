“Premio Scuola digitale”, al teatro Massimo la sfida tra 13 istituti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Grande sfida per i millennials o bambini digitali. La sfida tra 13 istituti di Benevento e Provincia del primo e secondo ciclo scolastico (elementari e medie) si sono ritrovati oggi al teatro Massimo in Via Perasso chiamati dall’Istituto Superiore “Guacci” di Benevento, che ha promosso l’iniziativa quale ente referente con la supervisione del Ministero dell’istruzione e dello stesso Ufficio Scolastico provinciale, ad una “singolar tenzone” in materia di prime nozioni di tecnologie digitali. L’obiettivo di questa giornata e dei mesi precedenti di lavoro in classe, coordinati dall’Istituto diretto da Giustina Mazza, è ovviamente quello di acquisire elementi di conoscenza e di interventi con il mondo del digitale verso i quali, comunque, i millenials hanno quasi una naturale propensione; ma è ... anteprima24

JackOMelly5 : RT @Duttale: @JackOMelly5 @ciropellegrino @sartodipanama adesso te non stai offendendo i morti? ah no, è permesso! però non è permesso crit… - Duttale : @JackOMelly5 @ciropellegrino @sartodipanama adesso te non stai offendendo i morti? ah no, è permesso! però non è pe… -