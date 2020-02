Precipita aereo, 9 morti. Sul volo c’erano anche loro: l’ultima foto sui social (Di sabato 8 febbraio 2020) Almeno 9 persone avrebbero perso la vita dopo che l‘aereo su cui viaggiavano è improvvisamente Precipitato in una zona impervia del Venezuela. La tragedia si è consumata mentre l'aereo si avvicinava all'aeroporto di Caracas-Oscar Machado Zuloaga, situato a Charallave, nello stato di Miranda, a sud della Capitale del Paese sudamericano. Il velivolo coinvolto è un aereo leggero King Air 100. matricola YV-1104, sul quale avevano presto posto sette passeggeri. L'aereo era partito dall'aeroporto di Guasipati, nello stato di Bolivar ed era diretto all'aerodromo di Mirandino, ma a oltre metà volo di lui si sono perse improvvisamente le tracce. Dalla torre di controllo dell'aeroporto hanno emesso l'ordine di allerta intorno alle 18 di giovedì ora locale. L'areo infatti sarebbe dovuto arrivare entro le 17.30 ma non è mai giunto a destinazione. Sono scattate immediatamente le ricerche ... howtodofor

