Portici, oggi parte la quinta edizione del Meeting Nazionale di Nuoto “Il Miglio d’Oro” (Di venerdì 7 febbraio 2020) La piscina del Centro Sportivo Portici ASD ospiterà la quinta edizione del Meeting Nazionale “Il Miglio d’Oro”. Ecco il programma delle gare. Prende il via oggi, presso la piscina del Centro Sportivo Portici ASD, complesso sportivo comunale di via A. de Curtis, gestito dalla Leucopetra Spa e affidata alla direzione di Alessandro Pacilli , la quinta edizione del Meeting Nazionale “Il Miglio d’Oro” con il patrocinio del Comitato Regionale Campano della Fin presieduto da Paolo Trapanese e della FINP. Giunto alla quinta edizione, l’evento rappresenta una tappa importante del circuito competitivo regionale e Nazionale. La manifestazione, in programma nella piscina vesuviana nelle giornate di oggi venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 febbraio e riservato alle categorie Esordienti A (in vasca il venerdì), Ragazzi, Juniores e Assoluti. Un palcoscenico d’eccezione che nel corso degli anni ha visto ... 2anews

