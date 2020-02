Portami a ballare, il significato della canzone di Luca Barbarossa dedicata alla mamma (Di sabato 8 febbraio 2020) Luca Barbarossa presenta Portami a ballare al Festival di Sanremo del 1992 e lo vince. Una canzone scritta e dedicata alla mamma Annamaria, che vorrebbe portare a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più, per allontanare i problemi e poter condividere di nuovo un momento di intimità. Un'intimità persa a causa di una vita troppo frenetica, che a volte mette distanza tra genitori e figli. Tiziano Ferro la porta sul palco di Sanremo 2020 e il brano torna a essere pura magia. fanpage

Snupina92 : RT @AndreaVigentini: “Portami a ballare” di Luca Barbarossa è una delle mie canzoni preferite. ??#Sanremo2020 - filombria : RT @Ri_Ghetto: Sentite Portami a ballare canzone ok ma non potrà mai piacermi al 100% visto che ha rubato all’ultimo la vittoria a Mia Mart… - Chopin_Hauer_ : Come passa il tempo, da Portami a ballare a Musica (e il resto scompare) è un attimo #Sanremo2020 -