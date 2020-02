Ponte Morandi: la polemica Toti-Lerner-Toscani (Di venerdì 7 febbraio 2020) Continua la polemica sulle dichiarazioni del fotografo Oliviero Toscani sulla tragedia del Ponte Morandi: stavolta nel centro del mirino Giovanni Toti. La polemica parte da lontano. Oliviero Toscani, fotografo e collaboratore di Benneton, al programma “Un giorno da pecora”, parlando della tragedia del Ponte Morandi ha detto: “Ma a chi interessa che caschi un Ponte? … L'articolo Ponte Morandi: la polemica Toti-Lerner-Toscani proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

matteosalvinimi : Per Gad Lerner la frase di Toscani sui morti del ponte Morandi era soltanto “una battuta”? Lo vada a dire ai famili… - fattoquotidiano : 'NON PUÒ ANDARE TUTTO IN FUMO' Sulla prescrizione parla la presidente del Comitato dei familiari delle vittime del… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, i parenti delle vittime contro Toscani: “43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi eran… -