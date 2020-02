Piastra Expo, il 10 marzo il processo d’appello per Sala: ma il reato è andato in prescrizione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il prossimo 10 marzo davanti alla Corte d'appello di Milano si apre il processo d'appello al sindaco di Milano Beppe Sala. Il primo cittadino lo scorso 5 luglio era stato condannato in primo grado a sei mesi (poi convertiti in pena pecuniaria) per falso nell'ambito della vicenda della Piastra Expo. La vicenda giudiziaria è relativa al periodo in cui Sala era commissario dell'Esposizione universale. Il reato è stato prescritto alla fine di novembre, ma non è ancora chiaro se Sala rinuncerà alla prescrizione. fanpage

