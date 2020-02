Perché si è estinta la sete di cultura della mia giovinezza? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nel gennaio del 1946 la mia famiglia si è trasferita da Roma (dove sono nato) a Milano, dove ho vissuto fino alla fine del 1955. Mio padre, che nel biennio 1946-1947 è stato il “prefetto partigiano” della città, era molto amico di Remigio Paone (il più grande impresario teatrale del tempo) e di Paolo Grassi, fondatore del “Piccolo Teatro” con Giorgio Strehler.Questa doppia amicizia mi ha consentito per molti anni di assistere a tutte le rappresentazioni teatrali di quegli anni, ricchissime sia per il “varietà” sia per teatro di prosa. Protagonisti del varietà Wanda Osiris, Totò, Walter Chiari, Billi e Riva, Macario, Nino Taranto, Tino Scotti. Li ho visti tutti dal palco di proscenio del “Teatro Nuovo”, quello personale di Remigio Paone. Fra i tanti ricordi, la discesa di Wanda Osiris ... huffingtonpost

