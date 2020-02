Perché la manutenzione dell’Alta Velocità è andata ko (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mentre le indagini della procura di Lodi sull’incidente del Frecciarossa 9595 a Casalpusterlengo puntano il dito su un deviatoio lasciato aperto, Repubblica oggi in un articolo a firma di Ettore Livini parla della manutenzione dell’Alta Velocità e di come gli investimenti di Rete ferroviaria italiana (Rfi) «per l’efficienza e la manutenzione» siano saliti dai 2,6 miliardi del 2016 ai 3,3 del 2018, ma nonostante ciò la manutenzione resta una delle principali criticità del sistema: I pompieri, ovviamente, gettano acqua sul fuoco: gli incidenti “significativi” sulle rotaie italiane sono pari a uno ogni 3,3 milioni di chilometri di viaggio, il 20% in meno della media europea «e sono in calo del 15% dal 2007», calcola Andrea Giuricin professore di economia dei trasporti all’Università Bicocca. Dal giunto rotto di Pioltello fino ai misteri del deragliamento di ieri, dai treni per ... nextquotidiano

