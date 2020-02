Pensioni ultime notizie: taglio assegni in vista? Ecco chi rischia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Pensioni ultime notizie: taglio assegni in vista? Ecco chi rischia Sul fronte Pensioni ultime notizie ci parlano dei giovani lavoratori di oggi, che un domani saranno pensionati. In un mondo del lavoro in continua mutazione, a cambiare sarà anche quello previdenziale. Fra alcuni decenni i pensionati supereranno in numero i lavoratori, per colpa del calo demografico. I lavoratori di oggi, invece, andranno in pensione in futuro con un assegno da un importo molto basso. Colpa delle carriere discontinue, della precarietà, e anche del metodo di calcolo interamente contributivo. Da qui l’attenzione posta da sindacati e non solo sulle Pensioni del futuro, e quindi la proposta di una pensione di garanzia per i giovani, con importo fissato a 780 euro. Il tema è stato anche oggetto di confronto nel tavolo di discussione dello scorso 3 febbraio. Pensioni ultime notizie: perché la ... termometropolitico

