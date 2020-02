Pensione di garanzia per i giovani lavoratori: assegno da 780 euro (Di venerdì 7 febbraio 2020) I sindacati al tavolo con il governo hanno chiesto di istituire un assegno di garanzia per i giovani lavoratori con carriere discontinue a partire da 780 euro. L’ostacolo all’attuazione è il reperimento dei fondi. Come annunciato dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, il primo incontro per riformare le pensioni sarebbe stato sulla “Pensione di garanzia … L'articolo Pensione di garanzia per i giovani lavoratori: assegno da 780 euro proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

