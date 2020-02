Pattinaggio e abusi. Lo scandalo francese che rischia di travolgere anche la politica (Di venerdì 7 febbraio 2020) Anticipiamo un articolo del numero del Foglio Sportivo in edicola domani e domenica. L'edizione di sabato 8 e domenica 9 febbraio la potete scaricare qui dalle 23,30 di venerdì 7 febbraio Parigi. Sarah Abitbol aveva quindici anni quando per la prima volta il suo allenatore, Gilles Beyer, abusò ilfoglio

etnaele : RT @TataChips86: Temi affrontati in Spinning Out: - bipolarità - Trasformazione dello stress poster-traumatico - razzismo - abusi sui mi… - Alyciasmygirl : RT @TataChips86: Temi affrontati in Spinning Out: - bipolarità - Trasformazione dello stress poster-traumatico - razzismo - abusi sui mi… - FrancescaVitol6 : RT @TataChips86: Temi affrontati in Spinning Out: - bipolarità - Trasformazione dello stress poster-traumatico - razzismo - abusi sui mi… -