Pattinaggio artistico, Yuzuru Hanyu domina lo short registrando il nuovo record del mondo ai Four Continents 2020, secondo Jin (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’alieno è tornato. Yuzuru Hanyu si è imposto per dispersione nello short program individuale maschile, ultima gara della seconda giornata dei Four Continents 2020, competizione internazionale di Pattinaggio artistico quest’anno in scena presso la gremitissima Waikiki Mokdong Ice Rink di Seoul (Corea Del Sud). Una prova attesissima quella del fuoriclasse nipponico, ritornato dopo un anno e mezzo ai programmi della stagione Olimpica del 2018 registrando il nuovo record del mondo nel segmento con 111.82 punti, suddiviso in 63.42 (tecnico) e 48.40 (componenti del programma). Il Campione Olimpico ha mandato in estasi il pubblico proponendo la “Ballata No. 1 in Sol Minore Op. 23” di Frederic Chopin, musica che risalta a pieno caratteristiche del pattinatore come la scorrevolezza, la fluidità e la padronanza dell’attrezzo. Accompagnato da difficili passi che hanno ... oasport

