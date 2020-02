Passa a Vodafone da CoopVoce: chiamate ed SMS illimitati e 50 GB a 6,99€ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Passa a Vodafone da CoopVoce, per te minuti ed SMS illimitati e 50 GB a 6,99€ al mese con un solo centesimo di costo di attivazione per un totale di 7€ più il costo della SIM.La tariffa per i clienti dell’operatore virtuale è attivabile esclusivamente in negozio e, come fa sapere MondoMobileWeb, i già clienti in possesso delle nuove SIM FULL MVNO, “il rivenditore dovrà selezionare come operatore di provenienza CoopVoce Full“.La stessa tariffa è offerta ai clienti iliad ed MVNO esclusi Kena, ho Mobile e Lycamobile al costo di 7€ al mese, in questo caso il costo di attivazione è gratuito.Ti potrebbe interessare: NTmobile su rete Vodafone con tariffe da 2€ al mesePassa a Vodafone da CoopVoceVodafone Special Unlimited 50GB per contenuti e costi è davvero ottima, con 7€ si ha tutto illimitato e 50 GB sul 4G tra i più performanti in Italia.Resta da vedere per quanto tempo il ... pantareinews

