Partner Re, Exor valuta la vendita L'interesse dei francesi di Covea (Di venerdì 7 febbraio 2020) Da due sedute finalmente stabile sopra la soglia psicologia dei 70 euro per azione, Exor apre il dossier Partner Re, la controllata americana attiva nel business delle riassicurazioni acquistata nel 2016 per 6,9 miliardi di dollari a colpi di rilanci (contro Axis Re) e che da quando è stata acquistata non ha dato le soddisfazioni attese.

