Parma, Gervinho verso la permanenza: rifiutate le altre offerte (Di venerdì 7 febbraio 2020) Situazione incredibile in casa Parma, Gervinho va verso la permanenza. rifiutate tutte le offerte, ma il clima rimane teso Gervinho rimarrà a Parma. Situazione incredibile per i ducali che ora dovranno gestire una questione davvero scottante. Come riportato da TuttoMercatoWeb il giocatore ivoriano ha rifiutato il trasferimento in Qatar per una questione economica. Dopo i provvedimenti di ieri, sembra essere cambiato qualcosa in casa Parma: il giocatore ex Roma va verso la permanenza, ma ovviamente il clima tra le parti rimane teso.

