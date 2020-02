Paola Turani Instagram affaccio con vista, l’abito sfiora appena i glutei: «Superlativa, uno schianto divino» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Paola Turani si supera ad ogni post Instagram: la modella bergamasca, tra le influnecer più amate da uomini e donne, riesce sempre a stupire. Sensualità, classe e bellezza fanno di Paola una delle ‘star’ del social più ammirate ed imitate anche dal gentil sesso. Mai volgare, la Turani è fonte d’ispirazione per le donne, consapevoli – ovviamente – dell’irraggiungibilità della trentaduenne di Sedrina. Semplice e genuina, Paola riesce a trasmettere anche i propri valori, risultando ancor più preziosa agli occhi dei followers: quasi un milione e 350 mila. Paola Turani Instagram, abito mini fa sognare: classe e seduzione Quando le immagini della Turani riescono a conciliare sensualità e fascino con un pizzico di seduzione dalle note un po’ più stuzzicanti l’esito è esplosivo. È il caso dell’ultimo scatto in cui Paola si mostra su un affaccio con vista. Ma il panorama non è il paesaggio. ... urbanpost

ilaTrame : RT @annapannocchia: Nessuno: Paola Turani in ogni cazzo di foto: - 3107_nina : @Lola27194615 -nerd e ho studiato troppo e amavo medicina”, che sono tutti veri motivi di vanto per l’amor del ciel… - guillerglz : RT @telegnocca: la divina Paola Turani testimonial di lusso per Calzedonia?????????? -