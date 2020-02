Pamela Prati Instagram, eccitante sotto la doccia: «Sei spettacolare» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un nuovo scatto audace infiamma il web: si tratta di una foto di Pamela Prati sotto la doccia. Il post, aggiunto sul profilo Instagram della showgirl, che è stata travolta lo scorso anno dallo scandalo per via delle finte nozze con Mark Caltagirone, ha ricevuto in una manciata di minuti già 100 like. Un ritratto piccante, di cui in realtà il vero protagonista è più ‘il vedo non vedo’. Già, perché a far da padrone è la fantasia… quella sfrenata degli utenti, estasiati dinnanzi alla schiena nuda della soubrette, che spesso sui social si lascia andare a pubblicare selfie e immagini osè. Pamela Prati Instagram, eccitante sotto la doccia: «Sei spettacolare» Il post in questione mostra Pamela Prati di schiena intenta a lavarsi sotto la doccia. In primo piano l’acqua che percorre la pelle della prima donna del Bagaglino, che ha i capelli legati in uno chignon. Un post ... urbanpost

